Trovata della cocaina all'interno del bar, arrivano anche i sigilli della Questura

Dopo ripetuti controlli mirati, il Questore di Verona ha disposto la chiusura per 30 giorni di un altro bar della provincia scaligera.

Un ordine di sospensione della licenza che sarebbe scaturito dalle verifiche compiute dalle forze delle forze dell'ordine, le quali avrebbero dimostrato come l'attività fosse l'abituale ritrovo di individui gravati da precedenti penali. Una presenza costante, quella di persone pregiudicate, che sarebbe stata riscontrata nel corso di più interventi e che secondo la Polizia di Stato avrebbe fatto del locale un punto di riferimento per attività di spaccio di sostanze stupefacenti: un assunto, questo, suffragato anche dalle molteplici segnalazioni dei cittadini residenti, i quali sarebbero testimoni della condizione di illegalità che, da tempo, gravava intorno all’esercizio.

Un ulteriore riscontro sarebbe arrivato da un'operazione dei carabinieri, che ha permesso di scoprire all'interno del bar 11 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte alla vendita. Lo scorso 19 giugno, al sequestro della droga aveva fatto seguito l'arresto della titolare che, di fronte al giudice in sede di rito direttissimo, avrebbe ammesso la propria colpevolezza.

Alla donna che gestiva il locale con il marito, anch’esso gravato come lei da precedenti in materia di stupefacenti, è stato notificato, martedì pomeriggio, dagli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Verona, il provvedimento di sospensione della licenza.

Il “Bar Tabaccheria Gioachini Laura” di Caselle di Sommacampagna rimarrà, pertanto, chiuso per i prossimi 30 giorni: misura adottata ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S che prevede la possibilità per il Questore di disporre la sospensione della licenza degli esercizi commerciali di abituale ritrovo di persone pregiudicate o che, comunque, costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.