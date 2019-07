Fermato in autostrada, nel trolley nascondeva quasi 10 chili di cocaina

Un grosso sequestro di droga è stato messo a segno dagli uomini della Polizia Stradale di Verona nei giorni scorsi. I numerosi controlli messi in atto durante questo periodo di esodi estivi, hanno dato i loro frutti nella tarda mattinata di giovedì, quando una Mercedes Classe A proveniente dall'area veronese, è stata fermata nell'area di servizio di Monte Alto, nella zona di Desenzano del Garda.

Al volante si trovava un cittadino libanese classe 1987, incensurato e residente in Svizzera, che si è prestato alle verifiche messe in atto dagli agenti. E il controllo si sarebbe concluso quasi subito: i poliziotti infatti non hanno avuto bisogno di smontare il veicolo, è bastato loro aprire il trolley presente nel bagagliaio per trovare 8 panetti contenenti una sostanza che risulterà essere cocaina, per un peso complessivo di 9940 grammi.

Per il cittadino straniero sono dunque scattate le manette e ora dovrà rispondere ai quesiti che gli sottoporrà il magistrato: le indagini infatti andranno avanti per accertare la destinazione dello stupefacente e la sua provenienza.

Nel frattempo il dirigente della Polstrada Verona, Girolamo Lacquaniti, ha riferito che il valore della droga sequestrata sul mercato supererebbe i 2 milioni di euro.