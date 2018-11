Con la cocaina sotto il sedile, due arrestati tra Verona e Brescia in A4

Risultavano ufficialmente residenti in Albania e probabilmente stavano raggiungendo alcuni conoscenti a Brescia, i due uomini di 37 e 31 anni, arrestati l'altro giorno dalla Polizia Stradale di Verona lungo l'autostrada A4.

Erano circa le 19, quando gli agenti hanno fermato l'Alfa Romeo in cui viaggiavano i due albanesi tra le province di Verona e Brescia. I due erano entrati in autostrada dal casello di Verona Est e sotto il sedile del conducente trasportavano circa 273 grammi di cocaina. Oltre allo stupefacente, i poliziotti hanno sequestrato più di 10mila euro, denaro ritenuto provento di spaccio.

L'arresto ha dato il via ad una serie di accertamenti per scoprire come i due siano entrati in possesso della cocaina.

Gli arrestati si trovano entrambi in carcere a Brescia.