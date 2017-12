Carta di credito clonata per ricaricarsi il telefonino. Veronese denunciata

Aveva clonato la carta di credito di un uomo di Lizzanello, in provincia di Lecce, così da potersi pagare le ricariche del cellulare. Per questo una donna di 56enne della Valpolicella è stata denunciata dai carabinieri pugliesi. Per lei l'accusa è di utilizzo indebito, falsificazione e alterazione di carte di credito.

È stata la vittima, come si legge su LeccePrima, a notare degli strani movimenti sul suo conto corrente. Così si è rivolto alla banca, scoprendo il raggiro e poi è andato dai carabinieri che hanno svolto i necessari accertamenti prima di scoprire la responsabile e denunciarla.