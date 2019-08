Scovato tra i clienti di un ostello, doveva ancora scontare la sua pena

Sulla sua testa pendeva un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Pistoia e quando i carabinieri lo hanno scovato, per lui si sono spalancate le porte del carcere.

Nella mattinata di giovedì, il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Legnago ha eseguito in controllo delle persone che alloggiavano all'Ostello Adige, trovando tra loro D.A.R.. Una volta identificato, è emerso che il cittadino romeno doveva scontare una pena di 1 anno, 9 mesi e 12 giorni di reclusione per furto aggravato e rapina aggravata, in concorso, commessi a Pistoia nel 2011 e 2007.

Dopo le formalità di rito dunque, è stato portato a Montorio.