Si è spento l'ex vicesindaco di Legnago Claudio Marconi

L'ex vicesindaco di Legnago Claudio Marconi, a lungo attivo nella vita politica della bassa veronese, è morto nelle scorse ore. Lo ha ricordato così il Partito democratico di Verona in un messaggio di cordoglio: «Il Partito Democratico perde oggi non solo un suo grande esponente, ma anche un professionista appassionato, un caro amico, un compagno. Claudio Marconi è stato un grande esempio per noi, di politica messa a servizio di tutti, soprattutto dei più deboli della società, cosi incarnando i valori in cui crediamo. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, Luigina, Elisa e Leda».

Claudio Marconi se ne è andato a causa di una grave malattia che lui stesso aveva in parte rivelato sui social, quando il giorno della morte della giornalista de "Le Iene" Nadia Toffa aveva scritto: «La vita è fatta anche di sapori e oggi alla notizia della morte di Nadia Toffa non ho potuto non pensare a uno dei sapori piú forti che la mia vita ha avuto negli ultimi mesi. È quello di uno dei medicinali che prendo per combattere la stessa malattia che ha portato via lei».

Sempre sui social quest'oggi è inoltre comparso l'ultimo messaggio di Claudio Marconi rivolto a tutti coloro che lo hanno incontrato in vita, tutti coloro che oggi restano mentre lui non c'è più. Un messaggio toccante che pubblichiamo nella sua interezza:

«Quando un pensiero di me vi sfiora, ricordatemi per come mi avete conosciuto; ricordatemi per il sorriso che vi ho rivolto, per le parole che ho pronunciato; ricordatemi per il mio modo di fare e per i valori in cui ho creduto, sempre. Ricordatevi di me, per come sono stato.

La malattia che mi ha portato via anzitempo è stata una piccola parte della mia vita, l’ultima e la più difficile da affrontare perché ha vinto lei, nonostante la forza con la quale l’ho combattuta e la speranza mai sopita; ha vinto lei e mi ha allontanato da questo mondo che ho amato e da chi è caro al mio cuore. Ha vinto lei ma non si è portata via tutto di me, non ha cancellato i legami, gli affetti, i pensieri che ho condiviso. Li lascio in custodia alle persone con le quali ho percorso tratti di strada, lunghi o brevi non importa. La mia assenza non lascia il vuoto. La morte è, infine, il prezzo per la vita piena che ho vissuto.

Questo è il pensiero che ho affidato a Luigina Elisa e Leda».