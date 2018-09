Morto sotto il trattore, è stato trovato dai familiari qualche ora dopo

Il suo corpo è stato trovato verso sera, ma Claudio Dal Conte era morto già da qualche ora, probabilmente dal primo pomeriggio, schiacciato dal proprio trattore.

Quello avvenuto in via Sbusa, sulle Torricelle, nella giornata del 9 settembre, è il secondo incidente agricolo mortale avvenuto in circa una settimana: il giorno 3 dello stesso mese infatti ha perso la vita Luigi Zardini, nel comune di Castelnuovo del Garda.

Le cause dell'episodio fatale costato la vita al Dal Conte sono nelle mani della Polizia dello Stato, intervenuta anche con il reparto della Scientifica insieme a vigili del fuoco e Suem, che niente hanno potuto fare per salvare il 38enne. A lanciare l'allarme sono stati i familiari che, preoccupati nel non vederlo rientrare, sono andati a cercarlo, trovandolo sotto il mezzo agricolo.

La salma poi è stata portata all'istituto di medicina legale di Borgo Roma, in attesa della decisione del magistrato sull'eventuale autopsia.