Via vai sospetto di cittadini stranieri: blitz di polizia e carabinieri, ma sono tutti regolari

I carabinieri e gli agenti della polizia locale di Monteforte d’Alpone riferiscono di aver eseguito, all'alba di mercoledì, un’operazione congiunta al fine di contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina nel territorio comunale. Secondo ciò che rivelano i militari, sarebbero stati eseguiti diversi controlli in alcune abitazioni, anche nelle frazioni, già attenzionate in passato per l’andirivieni di numerosi cittadini stranieri.

Si tratterebbe di movimenti che sarebbero in precedenza stati notati dagli stessi uomini in divisa, ma anche segnalati da alcuni cittadini. Nel corso delle operazioni sarebbero state identificate ben 18 persone, tutte di sesso maschile e tutte risultate di origine magrebina. Un soggetto in particolare, secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe stato trovato in possesso di un grammo di hashish e, dunque, segnalato amministrativamente. L'operazione congiunta avrebbe tuttavia certificato che i vari cittadini stranieri controllati, sarebbero tutti regolari sul territorio italiano.

Le forze dell'ordine, ad ogni modo, fanno sapere che i controlli continueranno anche con alcune verifiche da parte degli organi competenti, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico e sanitarie degli ambienti, nonché l'eventuale sovraffollamento degli stessi. Inoltre, secondo quanto rivelato dai militari, sarebbero in corso degli ulteriori accertamenti per verificare la regolarità delle procedure d’affitti da parte dei proprietari degli stabili sottoposti a controllo.