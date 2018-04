Parcheggi esauriti, code all'ingresso in Arena: assalto dei visitatori a Verona per Pasqua

Il lungo weekend di Pasqua fa registrare un'altissima affluenza di turisti e visitatori in città a Verona anche nella giornata di oggi, domenica 1 aprile. Secondo i dati forniti da Veronamobile.it i parcheggi cittadini Arsenale, Arena, Cittadella e Isolo sono andati esauriti intorno alle ore 13, mentre ancora alle 15 risultano essere molti quelli con meno di una decina di posti liberi.

Lunghe file di visitatori si sono inoltre formate ai tornelli d'accesso dell'anfiteatro areniano, così come anche la Casa di Giulietta è stata letteralmente presa d'assalto dai turisti. Complici le speciali promozioni per la prima domenica del mese e le tante iniziative promosse per le festività pasquali, anche negli altri musei cittadini è da rilevare un'affluenza massiccia di visitatori.