Bardolino entra nel circuito dei Comuni Fioriti d'italia: a novembre si terrà la premiazione 

Il Comune di Bardolino, incantevole località del Lago di Garda, da oggi farà parte del Circuito dei Comuni Fioriti d’Italia. Un cordiale incontro tra l’Assessore all’Ecologia e Territorio Lauro Sabaini e Michele Isgrò Vice Presidente Nazionale di Aproflor-Comuni Fioriti, ha sancito l’ingresso nel prestigioso circuito che annovera località curate e fiorite di ogni parte d’Italia.

«Cura e fiori certamente a Bardolino non mancano, - afferma l’Assessore Lauro Sabaini - le 40mila viole del pensiero dei mesi scorsi hanno lasciato spazio ad oltre 32mila tulipani di pregiate varietà, distribuiti in 98 aiuole che incantano turisti e visitatori. Migliaia di scatti e post sui social diffondono la bella immagine fiorita del nostro lungolago. Grazie ad una collaborazione tra il Comune di Bardolino e il Parco Giardino Sigurtà del Comune di Valeggio sul Mincio, uno dei più grandi parchi botanici del sud Europa, da tre anni abbiamo a disposizione i pregiati bulbi la cui selezione e disposizione è curata direttamente dal Conte Giuseppe Sigurtà proprietario del parco. Dopo i tulipani la fioritura estiva delle aiuole sarà garantita da coloratissime piante di “impantiens nuova guinea” detti anche “fiori di vetro”».

«Il Circuito Comuni Fioriti è sopratutto un progetto di sensibilizzazione rivolto alle Amministrazioni Comunali di tutta Italia, - spiega il Vice Presidente Asproflor Michele Isgrò - attraverso la sfida tra Comuni si sprona la diffusione del bello, del decoro, della cura del verde e delle fioriture, primo biglietto da visita per l’accoglienza delle città. Si tratta di una formula di marketing turistico ambientale adottata da migliaia di località in Europa e nel Mondo già dai primi anni del ‘900. In Italia la kermesse è arrivata solo undici anni fa ed è organizzata da Asproflor di Torino. I comuni in estate vengono visitati da una speciale giuria che attribuisce un cartello riportante la valutazione espressa con un numero variabile di fiori “da uno a quattro” in funzione a qualità e quantità delle fioriture».

La partecipazione del Comune di Bardolino rappresenta prima di tutto un messaggio di alto valore etico-ambientale rivolto ai ragazzi e bambini, attenzione in primo piano per l’Assessore Lauro Sabaini come si è visto durante la festa dell’albero e la piantumazione di oltre 230 olivi, uno per ogni nato. Contestualmente diventa modello di esempio per tante località che faticano a coniugare l’esperienza del bello, l’accoglienza di un luogo che esprime con i fiori benessere e maggiore qualità di vita anche per i residenti. La premiazione nazionale dei Comuni Fioriti d’Italia è prevista l’11 e 12 Novembre 2018 in occasione della Fiera Mondiale Eima International di Bologna.