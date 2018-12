Scovato dai carabinieri un capannone con cinque auto rubate al suo interno

Un'indagine ha portato i carabinieri della stazione di Minerbe a scoprire, in una capannone della zona industriale di Zimella, due Alfa Mito, una Fiat Panda, un Fiat Doblò e una Fiat 500, che risultano rubate.

Le auto sono state recuperate e portate nel deposito giudiziario per gli accertamenti di natura tecnico-scientifica prima di essere restituite ai legittimi proprietari. L'attività investigativa ora proseguirà per rintracciare i responsabili dei furti.