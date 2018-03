Orgoglio degli alpini. La cinofila per soccorso macerie promossa a pieni voti

Pronti a tutto. Sempre. Là dove gli altri sono costretti a scappare, loro arrivano a dare una mano senza risparmiarsi. Un vero e proprio fiore all'occhiello del sistema di Protezione Civile della sezione veronese dell'Associazione Nazionale Alpini. E anche gli ultimi esami operativi svolti lo scorso fine settimana a Montecchio Maggiore (Vicenza) hanno certificato l'eccellenza di cani e conduttori della squadra cinofili Ana Verona.

Sei cani e i loro conduttori che hanno partecipato ai severi test organizzati dal Coordinamento Cinofilo Veneto (CCV) per unità cinofile da soccorso in macerie. Quelle, in altre parole, che entrano in azione in caso di cataclismi o terremoti per cercare di salvare vite umane. Proprio come Trilli, il pastore australiano femmina presente nella squadra veronese dal 2010,impegnata anche nel sisma del 2016 che ha distrutto il Centro Italia. Una mamma che ha saputo trasmettere le sue doti anche ai suoi cuccioli: quattro dei cani che hanno partecipato agli esami di Montecchio, erano proprio figli di Trilli.

"Buon sangue non mente", ha commentato entusiasta il suo conduttore, Enea Dalla Valentina, responsabile del gruppo cinofili Ana Verona. Sabato e domenica conduttori e cani si sono destreggiati nel campo macerie di Montecchio Maggiore sotto lo sguardo attento dei giudici Paola Gusella e Pierpaolo Bonuzzi. Il primo giorno, tra le otto unità esaminate, hanno passato il test solo in cinque. E tra queste, tutte le quattro del gruppo Ana scaligero. Domenica, esaminate dai giudici Livio Guerra e Roberto Busso, le altre due unità degli alpini veronesi hanno bissato il successo con un ein plein che inorgoglisce tutta la sezione. I quattro cuccioli di Trilli (Chloè, Diana, Artù e Maverick) hanno fatto felici i loro conduttori Giampaolo Farronato, Andrea Tarana, Enrico Dalla Valentina ed Enea Dalla Valentina. Successo anche per la meticcia Natalie con Carlo Baiano e per il golden retriever Elly con Attilio Moserle.

"Un risultato eccellente che inorgoglisce tutta la nostra sezione - puntualizza il presidente Ana Verona, Luciano Bertagnoli - e che conferma l'eccellenza della nostra protezione civile alpina. Fa davvero piacere sapere di poter contare su professionisti così preparati, capaci di districarsi in ogni situazione nel momento dell'emergenza". Come conferma anche il responsabile della Protezione Civile della sezione veronese, Luca Brandiele: "Il risultato ottenuto dalla squadra cinofili lo scorso fine settimana è il frutto di un lavoro di formazione quotidiano e costante che merita tutti gli applausi. Si tratta di un settore ad altissima professionalità, impegnato sul territorio per le ricerche di persone scomparse, ma anche a livello nazionale quando ci sono emergenze. Questi ragazzi e i loro amici a quattro zampe sono sempre pronti a entrare in azione nell'immediato, senza mai risparmiarsi".

La sezione veronese dell'Ana ringrazia in primis tutti i cani che collaborano quotidianamente con il loro conduttore, i giudici del CCV, i figuranti che per due giorni hanno sopportato freddo e umidità, i direttori di campo, la protezione civile di Montecchio per la disponibilità della sede e del campo macerie e "tutti quelli che hanno formato e cresciuto le nostre unità cinofile da soccorso".