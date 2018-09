Cade in mountain bike sulla Rocca di Garda: ferito grave elitrasportato in ospedale

Erano circa le ore 13.30 di oggi, sabato 29 settembre, quando sul sentiero che porta alla Rocca di Garda, un ciclista in sella alla sua mountain bike è rovinosamente caduto a terra per circa cinque metri.

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un elicottero e l'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco in partenza da Bardolino che hanno operato per recuperare la persona caduta.

Il soggetto rimasto gravemente ferito, si tratta di un 46enne di nazionalità tedesca in villeggiatura sul Garda, con un piede rotto a seguito della caduta, è stato poi elitrasportato in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.