Chiude al traffico per la riparazione di una perdita stradale il ponte sul canale Giuliari

Per consentire la riparazione di una perdita stradale, domenica 15 e lunedì 16 settembre, sarà chiuso al traffico il ponte sul canale Giuliari che collega via delle Polidore con via delle Menegone, in prossimità dell’ospedale di Borgo Roma.

Lunedì, l’accesso al ponte non sarà consentito dalle 8.30 alle 13. I mezzi diretti in zona potranno utilizzare la viabilità alternativa, interna al quartiere, e attraversare canale Giuliari servendosi del successivo ponte di via dei Lamberti.