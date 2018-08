Chiusura al traffico di viale del Lavoro e deviazioni sulle parallele per tre giorni

Per consentire ad Agsm di estendere la rete del teleriscaldamento nella zona della fiera, da martedì 21 a giovedì 23 agosto, viale del Lavoro sarà chiuso al traffico in prossimità dell’incrocio con viale dell’Agricoltura. La circolazione verrà pertanto deviata sulle parallele.

I veicoli provenienti dal casello di Verona sud, e diretti in città, potranno svoltare in via dell'Industria e percorrere via Roveggia, stradone Santa Lucia e viale Piave.

Tutti i mezzi diretti in centro avranno anche la possibilità di svoltare a destra in fondo a viale dell'Agricoltura e percorrere il cavalcavia di viale Piave.

Il traffico diretto a sud invece verrà deviato, prima del cavalcavia, su stradone Santa Lucia e in via Roveggia.