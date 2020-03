La provincia chiude la ciclopedonale Adige-Sole da Verona a Brentino Belluno

Il "Servizio Viabilità" della Provincia di Verona ha disposto ieri, lunedì 16 marzo, la chiusura temporanea al transito di biciclette e pedoni sulla ciclopedonale dell’Adige-Sole, nel tratto compreso tra il Comune di Verona e quello di Brentino Belluno. Tra gli aspetti evidenziati nell’ordinanza, il contrasto agli assembramenti e la riduzione del rischio di incidenti che andrebbero a gravare sul sistema sanitario, oggi impegnato a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Restano ammessi gli spostamenti per esigenze lavorative, sanitarie e di comprovata necessità.

«Purtroppo ci sono arrivate alcune segnalazioni di assembramenti sulle piste ciclabili e ciclopedonali anche nel fine settimana appena concluso. - afferma il Presidente della Provincia, Manuel Scalzotto - Diversi sindaci, con cui sono in contatto, hanno già vietato l’accesso ai percorsi nei loro territori. Ci sono nostri concittadini in terapia intensiva, famiglie in lutto, operatori e operatrici della Sanità impegnati in prima linea, polizia municipale e tutte le forze dell’ordine che pattugliano le strade giorno e notte e aziende e lavoratori in difficoltà. Uno sforzo enorme che non può e non deve essere compromesso da comportamenti irresponsabili».