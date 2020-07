Chiusura di piazza Erbe, Sboarina: «Il virus c'è ancora e basta poco per tornare indietro»

Come rilevato in precedenza, in piazza Erbe è stata disposta dal dirigente di pubblica sicurezza la chiusura, nella notte fra venerdì 3 e sabato 4 luglio, per circa un'ora degli ingressi. Da quel momento carabinieri e polizia hanno impedito l’accesso alla piazza. «Servono responsabilità e buon senso. - commenta il sindaco Federico Sboarina - Il recente cluster di Vicenza, causato dalla mancanza di collaborazione con le autorità sanitarie da parte di una persona, dimostra che basta poco per tornare indietro di mesi. E nessuno di noi vuole un nuovo lockdown, così come dover chiudere nuovamente le attività».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo cittadino scaligero ha quindi ribadito: «Tutta la città ha passato molte settimane con la fatica della lotta al contagio. Adesso che ci siamo ripresi la nostra vita, non dobbiamo tornare indietro. Possiamo fare tutto rispettando le regole che garantiscono la sicurezza, piccoli accorgimenti che sono preziosi per non ripiombare indietro, con i rischi che ci sono per i soggetti più fragili. Non possiamo dimenticare quello che abbiamo vissuto, - ha aggiunto il sindacodi Verona Federico Sboarina - il virus c’è ancora dobbiamo fare di tutto per evitare i contagi. Ringrazio gli esercenti che, per quanto di competenza, fanno rispettare le regole, altrettanto però devono fare i clienti. Che siano giovani, giovanissimi o adulti. Vediamo come prosegue il fine settimana, - ha concluso Sboarina - lunedì mi confronterò con il Prefetto e se serve anche con il governatore Zaia».