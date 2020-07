Piazza Erbe viene chiusa e gli accessi contingentati per evitare assembramenti

Gli accessi a Piazza delle Erbe in città a Verona sono stati chiusi nella tarda serata di ieri, venerdì 3 luglio, sulla scorta di una decisione presa da parte di un funzionario della questura scaligera per evitare il verificarsi di assembramenti. La piazza, rispetto a quanto avvenne la sera di venerdì 22 maggio, non si è presentata ieri sera così "stracolma" di gente, pur registrando una presenza notevole di persone al suo interno. A conferma di ciò è sufficiente prendere visione delle immagini registrate dalla webcam che campeggia su piazza delle Erbe.

La chiusura della piazza è stata anzitutto una decisione volta a prevenire il verificarsi di sovraffolamenti, così come precisato anche direttamente dalla questura scaligera. «Non si sono avuti particolari problemi», spiega la polizia, ma ad un certo punto si è visto che l'afflusso di gente proveniente dalle vie limitrofe a piazza delle Erbe iniziava ad essere «molto importante», tante persone non indossavano la mascherina, trovandosi all'aperto, e per evitare appunto che nascessero degli assembramenti inopportuni, piazza Erbe è stata chiusa. Una chiusura preventiva che è durata all'incirca un'oretta, da mezzanotte e mezza all'una e mezza e che, particolare significativo, la questura ha specificato sarebbe stato un provvedimento già preso anche la scorsa settimana durante il weekend.

Ieri notte, trascorsa appunto un'ora circa dalla chiusura preventiva di piazza delle Erbe, gli accessi sono stati regolarmente riaperti, ma gli agenti della polizia hanno proceduto a contingentarli. La strategia di gestione della piazza è stata appunto volta ad impedire che gli assembramenti inopportuni si verificassero, proprio perché essendo consentito circolare all'aperto senza mascherine, resta tuttavia per tutti l'obbligo di mantenere almeno un metro di distanza gli uni dagli altri. La norma regionale spiega che nel caso in cui il distanziamento, anche all'aperto, non sia possibile mantenerlo «continuativamente», allora è necessario indossare la mascherina. La chiusura di piazza delle Erbe di ieri sera da parte della polizia è stato un provvedimento, non inedito come già rilevato, anzitutto teso ad evitare che in piazza vi fosse un numero di persone troppo elevato da impedire appunto «continuativamente» il rispetto della distanza interpersonale.