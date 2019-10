Entrata casello autostradale di Peschiera del Garda chiusa per oltre un mese verso Milano

Per l’intera durata del cantiere stradale lungo l'autostrada A4, presente sul ponte del fiume Mincio, fino al 20 novembre 2019 resterà interdetta l'entrata del casello di Peschiera del Garda in direzione Milano. Il provvedimento coinvolge tutti i mezzi, sia pesanti che leggeri. A renderlo noto in una comunicazione ufficiale è la stessa A4 Autostrada.

Modifiche in direzione Milano

Sempre in A4, la seconda fase dei lavori di riqualificazione del ponte sul fiume Mincio (ponte a tre campate in prossimità del casello di Peschiera del Garda) prevede le seguenti modifiche alla viabilità: dalle ore 6 del 13 settembre 2019 alle ore 24 del 20 novembre 2019, tra la progressiva chilometrica 255+900 e la progressiva chilometrica 262+300 (Sommacampagna-Sirmione), il traffico autostradale viene deviato su tre corsie di larghezza ridotta (3,25 metri ciascuna) senza corsia di emergenza.

Compatibilmente con le esigenze del traffico e delle lavorazioni, in orario notturno, in direzione Ovest verrà tolta la deviazione sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta e mantenuto il traffico autostradale su due corsie di larghezza ridotta, senza corsia di emergenza, sulla carreggiata Est.

Modifiche in direzione Venezia

Dalle ore 6 del 12 settembre 2019 alle ore 24 del 20 novembre 2019, tra la progressiva chilometrica km 262+300 e la progressiva chilometrica 255+900 (Sirmione-Sommacampagna), il traffico autostradale viene deviato su tre corsie di larghezza ridotta (3,25 metri ciascuna), senza corsia di emergenza.