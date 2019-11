Nuova chiusura del tratto autostradale in A4 tra Sommacampagna e Sirmione

Per procedere alla rimozione del cantiere, così come comunicato da A4autostrada, si rende necessaria la chiusura del tratto di A4 tra Sommacampagna e Sirmione, in carreggiata Ovest (direzione Milano) e dello svincolo di entrata di Sommacampagna nella stessa direzione e di Peschiera in entrambe le direzioni, dalle ore 23 di lunedì 4 novembre alle ore 5 di martedì 5 novembre e dalle ore 22 di mercoledì 6 alle ore 6 di giovedì 7 novembre 2019. L'uscita obbligatoria sarà quella di Sommacampagna.

Successivamente, sarà necessaria la chiusura del tratto di A4 tra Sirmione e Peschiera in carreggiata Est (direzione Venezia) e dello svincolo di entrata di Sirmione nella stessa direzione, dalle ore 22 di giovedì 7 alle ore 1 di notte circa di giovedì 8 novembre 2019.

Inoltre, sarà indispensabile la chiusura del tratto di A4 tra Sirmione e Sommacampagna in carreggiata Est (direzione Venezia) e degli svincoli di entrata di Sirmione nella stessa direzione e di peschiera in entrambe le direzioni, dalle ore 1 di notte circa fino alle ore 6 del mattino di giovedì 8 novembre 2019. L'uscita obbligatoria sarà quella di Sirmione. Da quel momento, la viabilità lungo l’asse autostradale e al casello di Peschiera tornerà alla normalità.