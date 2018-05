Chirurgia robotica, il dottor Piergiuseppe Perazzini ne spiega i vantaggi

Il dottor Piergiuseppe Perazzini, direttore dell'unità di ortopedia della clinica San Francesco e del Centro europeo di ortopedia robotica di Verona sarà il protagonista della puntata di domani, venerdì 4 maggio, de "Il Mio Medico", la trasmissione dedicata a salute e medicina che va in onda su Tv2000, a partire dalle 10.

La puntata di venerdì sarà dedicata all'artrosi del ginocchio, una patologia che colpisce oltre due milioni e mezzo di italiani e per la quale sono in aumento gli interventi di protesi. Il dottor Perazzini spiegherà i vantaggi dell'utilizzo della chirurgia robotica per la stragrande maggioranza dei casi di artrosi al ginocchio. La chirurgia robotica, infatti, grazie alla sua massima precisione, assicura una minor invasività dell'intervento e quindi una riduzione dei tempi di recupero. Di conseguenza i pazienti potranno beneficiare di una degenza più breve e di una sostanziale riduzione del dolore. Tra l’altro la clinica San Francesco è all'avanguardia anche per l'utilizzo della chirurgia robotica per interventi di artroprotesi d'anca.