Chiara non ce l'ha fatta: è morta la 18enne caduta nell'area della funicolare

Si è arresa nella notte tra mercoledì e giovedì Chiara Pajola, la giovane di Lavagno che una decina di giorni fa era precipitata per circa 6 metri nell'area della funicolare di Castel San Pietro, dopo aver provato a saltare su una tettoia.

Una "bravata", l'avevano definita il padre e gli amici che erano con lei, forse per lasciare una scritta sul tetto che si trovava a poco più di un metro e che alla fine le è costata la vita. Dopo aver saltato dal muretto con base in cemento, Chiara sarebbe atterrata sulla copertura perdendo poi l'equilibrio, forse a causa di una tegola che si sarebbe rotta, e cadendo nel vuoto. Nell'impatto col suolo avrebbe battuto poi la testa e, soccorsa dal personale del 118, era stata portata in condizioni gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale di borgo Trento, dove è spirata in queste ore.

Un dolore immenso per la famiglia, con il fratello che su Facebook ha voluto ricordarla con il testo di una canzone di Ligabue, Lettera a G., e una foto che li ritrae insieme da bambini, mano nella mano.