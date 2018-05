Dolore per la morte di Chiara. La famiglia donerà gli organi della 18enne

Ciao Chiara, vulcano di energia e allegria. Ci mancherai.

Poche parole scritte sulla pagina Facebook del bar Le Pinte per salutare Chiara Pajola, la ragazza di 18 anni di Lavagno, morta nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 maggio per una caduta dalla tettoia della funicolare di Castel San Pietro. Un salto incosciente, una "bravata" che i suoi amici le avevano sconsigliato in tutti i modi di fare. Ma lei l'ha voluto fare lo stesso. Da un muretto è saltata sulla tettoia, è scivolata e poi è caduta. Aveva da poco cominciato a lavorare a Le Pinte, dopo essersi diplomata all'alberghiero. Ci lavorava da poco, ma aveva già conquistato tutti proprio per la sua energia e per la sua allegria. Qualità che le riconoscono anche gli amici che le hanno dedicato un pensiero in questo momento di dolore.

Un dolore indescrivibile è quello della famiglia, che ha sentito la vicinanza degli amici di Chiara in tutto il periodo in cui la giovane è rimasta in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento. Il papà e la mamma di Chiara hanno ringraziato tutti e, come scrive Alessandra Vaccari su L'Arena, hanno deciso di donare gli organi della figlia; una scelta in linea con le volontà di Chiara, che dopo il funerale sarà cremata. Funerale che potrebbe celebrarsi lunedì 28 maggio a Santa Croce.