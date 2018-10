Chiama il 112 per una lite, ma in casa ha 8 piante di marijuana: cuoca 52enne nei guai

Tutto è partito da una segnalazione al 112 che parlava di una "normale" lite tra condomini, così una pattuglia della stazione di Grezzana, come spesso fanno i carabinieri in questi casi, è intervenuta in via Catena nel pomeriggio di mercoledì per cercare di placare i malumori dei residenti e provare a riportare un po' di calma e serenità.

Una circostanza del tutto imprevedibile si sarebbe però presentata davanti agli uomini dell'Arma una volta giunti presso l'abitazione della segnalante, una cuoca veronese di 52 anni ed incensurata: il “profumo” che proveniva dall'appartamento infatti non era quello di qualche prelibatezza messa sui fornelli, ma ricordava molto invece quello della marijuana.

I militari si sarebbero così portati verso il balcone della donna, dove avrebbero trovato 8 vasi con altrettante piante di varia misura di marijuana. A quel punto allora è scattata anche la perquisizione domiciliare, che avrebbe permesso di portare alla luce altri 154 grammi di "erba", già essiccata.

Concluse le operazioni, la 52enne è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.