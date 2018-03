Chef Perbellini, un pranzo stellato da tutto esaurito nella sua vecchia scuola

Un pranzo stellato da tutto esaurito e 8.000 euro raccolti che contribuiranno al finanziamento dei laboratori didattici: grande successo per l'iniziativa charity promossa dall'IPSAR 'P. Artusi' di Recoardo Terme e dal suo ex allievo, lo chef Giancarlo Perbellini che domenica è tornato nella scuola della sua formazione per cucinare assieme alla sua brigata e agli allievi delle classi quinte per una sala di 130 persone.

"Questa scuola mi ha dato tanto ed è una grande soddisfazione per me poter contribuire al suo sostegno. - ha dichiarato lo Chef 2 stelle Michelin, maitre à penser della cucina italiana - Sono tornato proprio per questo e cioè a patto che il ricavato del pranzo contribuisse a migliorare ulteriormente la struttura e quanto l'Istituto può offrire. E poi è stato un piacere condividere questa esperienza con la mia brigata e con gli allievi dell’Istituto e vedere all’opera una vera squadra tra sala e cucina. Credo che un ristorante funzioni se tutta la squadra è di valore, non solo lo Chef".

"Da parte degli ospiti ho sentito solo grandi elogi. - ha dichiarato Franco Fanton, docente di Laboratorio di Enogastronomia, settore Cucina, dell'IPSAR 'P. Artusi' - Erano tutti molto soddisfatti. La brigata dello chef e i nostri allievi erano molto affiatati, hanno lavorato bene insieme. E' stata un'esperienza formativa stimolante".

E a proposito di formazione nelle scuole, lo chef Perbellini ha ribadito: "La formazione è importante, serve lo studio ma anche tanta esperienza: bisogna viaggiare, vedere, aprire la mente. Andare in Francia è ancora fondamentale per le salse e l'organizzazione, mentre consiglio la Spagna per la fantasia".

L'Istituto 'P. Artusi' ha scelto di inaugurare questo ciclo di appuntamenti dedicato agli chef ex allievi che si sono distinti nella carriera, proprio con Giancarlo Perbellini riconoscendo in lui uno dei più grandi maestri della cucina italiana.