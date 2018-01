Riconoscimento per il Cerris, è stato premiato il progetto "Io riciclo tu sorridi"

Premiare i migliori progetti finalizzati allo sviluppo, al benessere e alla cura della persona. È questa la finalità del riconoscimento "Persona e Comunità" giunto alla quinta edizione e organizzato dal centro studi Cultura e Società con il patrocinio della Regione Piemonte e della città di Torino. Il comitato scientifico del premio quest'anno ha visionato molti progetti e tra i tanti è andata a segnalare un progetto proveniente da Verona. Si tratta di "Io riciclo tu sorridi", realizzato dal Cerris, il centro educativo e riabilitativo per disabili di Marzana. A questo progetto realizzato dal centro dell'Ulss 9 Scaligera è andata la segnalazione come "Buon Esempio" per la sezione solidarietà e servizi socio-sanitari.

Il progetto è stato sviluppato in due classi di quarta elementare di Raldon e una classe terza a San Giovanni Lupatoto. Alcuni ospiti del Cerris sono entrati nella scuola per insegnare ai bambini come da materiale di riciclo si possono ricreare degli oggetti belli. Il significato del progetto è di agire a livello trasversale mettendo in sinergia scuola, bambini, genitori e realtà del territorio per modificare la visione della diversità intesa come individualità. I laboratori hanno dimostrato ai bambini che qualsiasi materiale può essere utilizzato e che quello considerato di scarto con la creatività ridiviene un oggetto utilizzabile.

Ancora una concreta dimostrazione - ha dichiarato Pietro Girardi, direttore generale dell'Ulss 9 - che le fragilità di tutti noi possono diventare risorse, che si esplicano nell'inclusione sociale quotidiana e che ci fanno sentire cittadini attivi di pari dignità. Questo conferimento dimostra infatti che l'impegno nella lettura dei bisogni, e nel dare loro risposta per valorizzare la persona, da parte delle istituzioni genera coesione sociale, appartenenza e solidarietà.

Il 2 marzo, ragazzi, operatori e familiari andranno a Torino per ritirare il meritato riconoscimento. Intanto, il prossimo 26 gennaio è stato organizzato un altro evento che riguarda il Cerris. Alle ore 20, in duomo a Verona, si svolgerà un'asta di beneficienza dei presepi realizzati dai ragazzi del centro, esposti durante dal terza rassegna dei presepi nel duomo. Alla serata di venerdì aderisce anche l'Hellas Verona con la messa all'asta della maglia di un calciatore. Il ricavato sosterrà i nuovi progetti del Cerris.