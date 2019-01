Anche Verona piange il disastro di Crevalcore e le sue diciassette vittime

Era il 7 gennaio 2005 quando, in località Bolognina di Crevalcore, in una giornata di fitta nebbia, due treni si scontrarono in un tratto ferroviario a binario unico. Nell’incidente, oltre a decine di feriti, persero la vita 17 persone, tra le quali i veronesi Matteo Sette e Bruno Nadali.

A ricordo delle vittime, alla chiesa di San Silvestro a Crevalcore, si è tenuta lunedì mattina la celebrazione del 14° anniversario. Presente, con il gonfalone della città di Verona, l’assessore Edi Maria Neri.

Al termine della messa, al Parco ‘7 gennaio 2005’, è stata deposta una corona d’alloro al cippo che ricorda i nomi di quanti perirono.

“Un terribile evento – ricorda l’assessore Neri – che costò la vita di 17 persone, tra le quali quella di due nostri concittadini, il 26enne Matteo Sette e il 50enne Bruno Nadali. Una tragedia che non deve essere dimenticata, affinché fatti del genere non accadano mai più”.