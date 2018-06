Strappa via la borsa ad un'anziana, viene inseguito e fermato dai cittadini

Grazie al senso civico di alcuni cittadini che hanno assistito al borseggio, un criminale è stato assicurato alla giustizia nella serata di sabato.

Erano da poco passate le 21, quando un'anziana 85enne di Cerea stava passeggiando in via Della Libertà e all'improvviso si è vista strappare via la sua borsa da un uomo che si è subito dato alla fuga con il bottino. Due testimoni che hanno assistito al fatto però si sono subito lanciati all'inseguimento del delinquente, riuscendo a bloccarlo nei pressi della stazione ferroviaria, dove alla fine è stato ammanettato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago, che nel frattempo erano intervenuti.

L'uomo, un marocchino classe 1985, senza fissa dimora e nullafacente, pregiudicato per reati predatori e denunciato a piede libero lo scorso anno sempre per analoghi illeciti penali, è stato dunque dichiarato in arresto per furto con strappo e ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Legnago. Nella mattinata di lunedì il giudice Carlo Prota ha convalidato il provvedimento e disposto la permanenza fino al 5 settembre, giorno del processo.