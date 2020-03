Tenta furto in casa, viene notato dai vicini e arrestato dai carabinieri

Anche in piena emergenza coronavirus, un cittadino 18enne marocchino avrebbe tentato un furto in abitazione, reato impedito dalla prontezza di alcuni residenti che hanno avvisato i carabinieri, i quali hanno poi arrestato il giovane.

Le iniziali del nome del 18enne sono Z.S.. Il ragazzo è senza fissa dimora, nullafacente, pregiudicato e regolare sul territorio italiano. Il tentato furto sarebbe stato compiuto ieri, 12 marzo, nella frazione di Centro, a Tregnago. Intorno alle 12.20, alcuni abitanti della zona avrebbero notato il giovane scavalcare la recinzione di una casa di villeggiatura di due coniugi veronesi, la quale era in quel momento disabitata. I vicini hanno composto il 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia dell'aliquota radiomobile di San Bonifacio. I militari hanno bloccato il 18enne che, nel frattempo, si era accorto di essere stato scoperto e aveva tentato una fuga.

Oltre all'arresto in flagranza per il tentato furto, il magrebino è stato denunciato anche per la violazione del decreto sul coronavirus, che vieta ai cittadini di uscire di casa se non per lavoro, per motivi di salute o per necessità. Il 18enne non aveva ragioni valide per essere in strada e per questo è stato denunciato.

Dopo aver trascorso la notte nelle celle di sicurezza della compagnia di San Bonifacio, Z.S. è stato condotto in tribunale a Verona, dove il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione quotidiano ai carabinieri.