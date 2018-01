Massaggi con "finale a sorpresa": centro cinese chiuso dai carabinieri

Da qualche giorno l'attenzione dei carabinieri era stata attirata dall'attività di un centro “relax” cinese, situato nella zona del Saval, ma non per le sue proprietà per la salute ed il benessere fisico. Ad attirare l'interesse dei militari della stazione di Verona è stato ciò che il servizio prometteva al termine del massaggio, ovvero un "finale con sorpresa".

Hanno preso il via così le indagini che hanno portato a denunciare in stato di libertà due cinesi classe 1980 e 1986, entrambe incensurate, con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento di prostituzione aggravata in concorso.

Secondo i carabinieri infatti, le due organizzavano incontro con clienti occasionali all’interno del centro estetico di loro proprietà, sotto le mentite spoglie di estetiste apparentemente dedite alla cura e al benessere personale.

Su disposizione dell'Autorità giudiziaria quindi il locale è stato immediatamente chiuso e posto sotto sequestro penale.