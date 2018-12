Censimento Istat, rischio sanzioni per chi non ha compilato il questionario

Ultimi giorni per compilare il nuovo “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni” Istat. Per i veronesi che sono stati selezionati dall’Istituto nazionale di statistica, tramite lettera o cartolina, e che non hanno ancora risposto al questionario, il Comune di Verona ricorda che rispondere alle domande è obbligatorio.

La scadenza entro la quale le famiglie devono compilare il questionario on line è il 12 dicembre. È prevista una proroga fino al 20 dicembre, ma solo per rispondere con operatore Istat.

A differenza dal passato, infatti, d’ora in avanti la rilevazione sulla popolazione è annuale e non più decennale. Non riguarda più l’intera popolazione, ma solo un campione, di volta in volta, individuato dall’Istituto di statistica e composto, a livello nazionale, da 1 milione e 400 mila famiglie.

A Verona sono state individuate 3 mila famiglie, cioè circa il 10 % dei residenti. La rilevazione avviene via web e con i tablet forniti dall’Istituto.

Nel caso di mancata partecipazione al Censimento viene applicata una sanzione amministrativa che va da 206 a 2.065 euro. Sarà lo stesso Istituto di statica ad attivare la procedura per contestare la violazione.