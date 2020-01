Cede il solaio e il 62enne precipita al suolo: soccorso e portato in ospedale

Non sarebbe in pericolo di vita il 62enne di origini abruzzesi e residente a Verona, rimasto coinvolto in un incidente a Farindola, nel Pescararese.

Come riferiscono i colleghi di PescaraToday, l'uomo stava eseguendo dei lavori in una vecchia abitazione di montagna, quando il solaio dove si trovava ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare per oltre 2 metri. Il 62enne ha impattato violentemente a terra ed è stato soccorso dal 118, arrivato sul posto con l'elicottero, che lo ha trasportato in ospedale a Pescara in codice rosso.

Il ferito, al momento dell'intervento, sarebbe stato cosciente e avrebbe riportato traumi alle gambe ed al torace, ma la sua vita fortunatamete non sarebbe in pericolo. Del caso si sono occupati anche i carabinieri della compagnia di Penne.