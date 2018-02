Verona. Cede l'asfalto in corso Porta Nuova e un'auto finisce nella voragine

La giornata del "venardì gnocolar", a Verona, non ha preso il via nel migliore dei modi.

Poco prima delle ore 8 del 9 febbraio, una voragine si è aperta in corso Porta Nuova: il manto stradale ha ceduto improvvisamente, creando una grossa buca nella corsia di sinistra, nella quale è rimasta bloccata una Renault. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per la persona alla guida dell'auto, ma sono stati inevitabili i disagi per il traffico, anche dopo la rimozione del veicolo.

Sul posto quindi si è diretta la Polizia municipale, ma anche i vigli del fuoco: in quel punto infatti è presente anche un tubo del gas, che non sarebbe rimasto danneggiato nell'episodio.