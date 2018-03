È ufficiale: Cattolica Assicurazioni diventa socia di Fondazione Arena

Cattolica Assicurazioni entra nel Consiglio di indirizzo di Fondazione Arena e contribuirà al progetto di rilancio dell'ente lirico.

È arrivata oggi, 22 marzo, l'ufficializzazione alla voce circolata nei giorni scorsi. L'ingresso di Cattolica nella squadra di Fondazione Arena è stata annunciata dal sindaco di Verona e presidente della Fondazione Federico Sboarina nella sala Arazzi del Comune. Al suo fianco il presidente del gruppo Cattolica Assicurazioni Paolo Bedoni con l'amministratore delegato Alberto Minali e il sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia.

La cifra esatta dell'investimento di Cattolica Assicurazioni non è stata svelata. Sarà comunque una somma che farà entrare Cattolica tra i soci di Fondazione Arena e che potrebbe corrispondere al 3% della somma dei contributi netti approvati dall'ultimo bilancio di Fondazione e ad un ulteriore 5% calcolato sul Fus, per due anni.

Oggi sono particolarmente orgoglioso, contento e soddisfatto, perché si sta sempre più concretizzando quel progetto di rilancio della Fondazione Arena a cui ho cominciato a lavorare dai primissimi giorni dopo l’insediamento - ha detto Sboarina - Cattolica entra come socia della Fondazione, seduta all'interno del Consiglio di Indirizzo in modo pesante, con la figura apicale del presidente, e con un contributo economico importante per la Fondazione e i suoi lavoratori. La soddisfazione è davvero grande, anche perché dimostra la condivisione, la sintesi e la sinergia sul progetto di rilancio complessivo, che passa attraverso la presenza di un sovrintendente conosciuto in tutto il mondo, un direttore generale che è un manager, figura sempre mancata all'interno di Fondazione, con tutta una serie di iniziative e progetti che verranno realizzati in futuro, a partire dai prossimi mesi. Rispetto agli anni precedenti, il cambio di prospettiva è totale, con il Comune che si pone in sintonia con i più importanti interlocutori del territorio per il bene della città. L'auspicio, ma posso dire di averne già certezza, è che questo nuovo ingresso di Cattolica, determini a sua volta il coinvolgimento di ulteriori soggetti del mondo dell'imprenditoria, dell'economia, della finanza locale ma non solo.

Il sovrintendente Gasdia ha citato il trionfo dell'Aida: "Salvatori della patria, noi vi ringraziamo" per esprimere "la gioia mia, dei lavoratori e della Fondazione per l'ingresso nel CdI di Cattolica. Un segnale di grande fiducia nei nostri confronti, importante anche dal punto di vista economico e per la squadra della Fondazione, che si arricchisce di una personalità di grande esperienza".

Come Cattolica - ha affermato il presidente Bedoni - abbiamo colto l'invito del sindaco a partecipare ad un progetto di rilancio di un patrimonio culturale ed economico come l'Arena e la sua Fondazione, di grande importanza per la nostra città, cercando di uscire dalla logica contingente e meramente economica e di bilancio, per vedere l'opportunità che per Verona può offrire. Il nostro compito sarà quello, mi auguro, di partecipare, collaborare con tutti gli autori e i protagonisti di un progetto di rilancio. In pratica non vogliamo fare da stampella, andare in soccorso al bilancio, ma giocare una partita per Verona, per il nostro territorio e dunque anche per Cattolica.

L'amministratore delegato Minali ha poi concluso dicendo: "Abbiamo accolto la richiesta di offrire il nostro supporto a questo ente, seguendo un progetto a lungo termine. L'abbiamo valutato e riteniamo che ci siano le condizioni per sostenerlo, in modo da garantire, insieme agli altri soci, un percorso di risanamento e di crescita. Dobbiamo tutti impegnarci per garantire la necessaria solidità finanziaria alla Fondazione Arena, in modo da poter realizzare un solido piano di investimenti".