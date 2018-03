Cattolica Assicurazioni pronta a diventare socia di Fondazione Arena

Ancora non sono noti tutti i dettagli dell'operazione, che comunque dovrebbe essere presto confermata. Cattolica Assicurazioni sarebbe pronta a diventare socia di Fondazione Arena. Le voci parlano di un esborso di un milione di euro, che permetterebbe al colosso delle assicurazioni di entrare nel Consiglio di Indirizzo, l'organo che dirige l'ente lirico veronese. Una notizia che fa seguito ad altre che in questo periodo di ripartenza della Fondazione testimoniano un rinnovato interesse da parte del mondo dell'economia per Fondazione Arena. La Camera di Commercio, infatti, è rientrata nel gruppo dei soci. E anche la Confindustria è stata rappresentata prima da Michele Bauli e poi (dopo le sue dimissioni) da Marilisa Allegrini.

Oltre all'indubitabile importanza dell'aspetto economico, il ritorno dei privati in Fondazione Arena nel ruolo di supporto al teatro stabile è una buona notizia per il mondo della lirica non solo veronese - ha commentato il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco - Conferma il potenziale del nostro teatro e promette di mettere da parte tutte le polemiche passate circa la presunta irriformabilità del sistema. Attendiamo di sapere quale sarà l'impegno economico della Cattolica: da statuto la carica di socio si acquisisce apportando per almeno due anni il 5% del contributo statale. Ora davvero non ci sono più scuse per tardare ulteriormente la redazione di un serio piano di rilancio che premi questa eccellenza rendendo merito anche ai sacrifici con cui i lavoratori hanno permesso di resistere durante la crisi più nera della storia dell'ente. Dopo tante disavventure e false ripartenze, c’è da augurarsi che ora il rilancio cominci per davvero e che sia all'altezza delle aspettative.