Esce di strada e si ferma vicino all'Adige: la "catena umana" salva la donna

Con la propria auto era precipitata lungo una scarpata scoscesa sulle sponde dell'Adige e alla fine è stata salvata dall'intervento del personale della Squadra Volanti.

Erano circa le 8.20 del 6 aprile scorso, quando la segnalazione è arrivata al 113, con la centrale operativa che ha subito inviato una pattuglia in zona Boschetto, a Verona, dove era stata comunicata la presenza di un veicolo uscito di carreggiata e pericolosamente fermo a poca distanza dalle acque del fiume.

I poliziotti arrivati sul posto hanno subito notato che nell'abitacolo era presente una donna in grande stato di agitazione, la quale in maniera concitata affermava di non riuscire ad abbandonare la macchina a causa proprio della sua posizione precaria: il terreno su cui poggiava infatti presentava un dislivello di circa 3 metri, il che impediva alla donna di scendere senza rischi dal mezzo.

I poliziotti allora hanno deciso di creare una “catena umana” per sostenersi l’un l’altro nella discesa, fino a raggiungere la persona rimasta nell'abitacolo. Una volta riusciti ad aprire la portiera dell’auto, la conducente è stata quindi fatta scendere e portata in salvo.

Si trattava di una 37enne di origini romene, C.R., che nonostante l'evidente stato di ansia, non presenteva ferite ed ha così rifiutato di essere sottoposta a cure mediche, mentre il veciolo è stat recuperato dal soccorso stradale.