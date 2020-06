Sesso con un 15enne e prostituzione minorile, condannata catechista

Per i reati di atti sessuali con minore e prostituzione minorile, una ex catechista veronese è stata condannata alla pena complessiva di due anni di reclusione. Una pena che le è stata sospesa, ma rimangono valide per lei alcune limitazioni tra cui il divieto di avere contatti con minorenni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La decisione del tribunale è giunta ieri, 29 giugno, ed è stata riportata sul Corriere di Verona da Laura Tedesco. La donna condannata avrebbe avuto per più di un anno (dal gennaio 2016 al luglio 2017) una rapporto illecito con un ragazzino di 15 anni. Tra i due ci sarebbero più di vent'anni di differenza e il tutto sarebbe nato in parrocchia, dove la donna faceva volontariato come catechista e dando lezioni gratuite per il doposcuola. Una cittadina al di sopra di ogni sospetto, a cui la madre del 15enne affidava il figlio senza sapere cosa succedesse in realtà tra i due.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, tra il ragazzino e la sua catechista ci sarebbero stati almeno un rapporto sessuale completo nei locali della parrocchia e un rapporto orale nella casa della donna. Atti sessuali che hanno motivato la prima condanna. Mentre la seconda, prostituzione minorile, è stata patteggiata dall'imputata, la quale avrebbe pagato numerose ricariche telefoniche al minore e, in alcuni messaggi che i due si sono scambiati, si faceva anche allusione a del denaro che la donna avrebbe dovuto dare al ragazzino.

Sono stati proprio questi messaggi a permettere alla madre del 15enne di scoprire tutto e di denunciare la ex catechista ai carabinieri.