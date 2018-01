A Verona i casting, le semifinali e la finale del talent show Next Generation

A Verona sbarca Next Generation, il nuovo contest televisivo prodotto dall'associazione Golden Celebrity, dedicato a giovani cantanti e ballerini. Un contest che con i suoi casting sta girando Italia ed Europa per scovare nuovi talenti. Sarà Verona quest'anno ad ospitare nel mese di giugno la semifinale e la finale di Next Generation, alla Gran Guardia e al Teatro Camploy. Il prossimo casting veronese è previsto per il 24 febbraio alle 15 alla scuola Luigi Nono di Gazzolo d'Arcole.

Il talent sarà articolato in sei puntate, quattro semifinali, una puntata speciale dedicata ai Mini Next, ovvero ai piccoli talenti ed una finale. Next Generation è aperto a tutti i generi musicali, a cantanti interpreti, gruppi e cantautori di musica leggera, con età non inferiore a sedici anni. Gli artisti dovranno presentarsi ai casting con due canzoni (una in italiano obbligatoria e una in inglese). Per la categoria danza, invece, il casting è aperto alle discipline classica, moderna, contemporanea e hip hop. I ballerini, con età non inferiore a tredici anni dovranno presentarsi con una loro coreografia.

Da quest'anno inoltre, Next Generation ha riservato un posto anche alle categorie team school (canto) e show (danza), per le quali non è previsto un limite di età. Per Team School s'intende la partecipazione della scuola con un gruppo non inferiore a sei unità che dovranno presentare una sola canzone. Nella categoria Show invece sono comprese quelle arti come per esempio musical, tip tap, flamenco e acrobatica.

Il primo premio della categoria Canto sarà l'iscrizione a Sanremo Giovani 2018 e la partecipazione in qualità di ospite al Premio Gianni Ravera. Il vincitore della categoria Danza invece potrà vivere l’esperienza di un mese all’interno della Valeria Vallone Dance Company.

L'intero regolamento e le date dei casting sono disponibili su www.nextgenerationitalia.com.