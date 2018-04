Alla ricerca di aspiranti Romeo e Giulietta: al via i casting per studenti veronesi

Si svolgeranno, il 23 e il 24 aprile, nei cortili dell’Ex Macello di Verona, le selezioni per gli studenti veronesi tra i 15 e i 19 anni che vorranno partecipare al progetto teatrale “Giulietta e Romeo Re Life”, rievocazione storica della famosa storia d’amore.

L’evento, promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona in collaborazione con Casa Shakespeare Impresa Sociale, si svolgerà dal 15 al 19 luglio durante la settimana di cultura shakespeariana.

Ai casting verranno selezionati sia i giovani che impersoneranno i protagonisti, sia quelli che vorranno essere operatori live streaming sui social Instagram, Fb e Twitter. Per partecipare sono richiesti: l’iscrizione ad un istituto superiore del Comune di Verona, una precedente esperienza teatrale (requisito non essenziale) e la sottoscrizione di impegno per i giorni di prove e di spettacolo.

Le ore di prove, che potranno essere incluse insieme a quelle di spettacolo nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro, si svolgeranno dal 2 maggio al 14 luglio con orario da definire.

Per ulteriori approfondimenti visitare il sito www.casashakespeare.it oppure inviare un’e-mail all’indirizzo info@casashakespeare.it