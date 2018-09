Il trattore si ribalta e lo schiaccia: ancora un incidente agricolo mortale

Ancora un incidente mortale in campagna. Il fatto questa volta si è verificato a Castelnuovo del Garda, in un'area compresa tra il tratto della SR 11 denominato via Milano e via Brennero intorno alle 16.

Secondo le prime informazioni giunte, l'agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo agricolo con rimorchio che stava guidando, il quale si è ribaltato senza lasciargli scampo. Inutile la corsa sul posto del personale del 118.