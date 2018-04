Castelnuovo del Garda, furto in abitazione. I ladri sono due 17enni incensurati

La scorsa notte i carabinieri di Peschiera del Garda sono intervenuti tempestivamente in un'abitazione privata di Castelnuovo del Garda in cui erano stati segnalati rumori sospetti provocati da presunti ladri. I militari non hanno dovuto affrontare dei delinquenti esperti ma due insospettabili diciassettenni di Castelnuovo, che dopo aver rubato generi alimentari e uno skateboard stavano per fuggire con le loro biciclette.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che si sono accorti dell'intrusione, mentre i padroni di casa erano al piano di sopra dell'abitazione e non si sono accorti di nulla.

Nonostante la giovane età e l'incensuratezza, uno dei due ragazzi girava con una pistola, successivamente risultata giocattolo, ma sprovvista di tappo rosso. Probabile dunque che la volesse usare, fingendo che fosse vera.

Alle prime luci dell'alba i due ragazzi sono stati riaffidati alle rispettive famiglie. Dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.