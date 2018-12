Castagnaro, svuotano un camion di profumi. Sorpresi dai carabinieri

Verso le 3:30 di oggi, 11 dicembre, un gruppo di cinque malviventi a bordo di un furgone, è sceso nei pressi di un camion in sosta di fronte alla stabilimento di Calzedonia in viale Europa a Menà di Castagnaro. I cinque avrebbero forzato la portiera posteriore del tir che era in attesa di poter scaricare dei prodotti, tra i quali dei profumi, ed hanno incominciato a scaricare e caricare sul furgone gli scatoloni.

Finito il colpo, mentre si accingeva ad allontanarsi, il gruppo è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri di Castagnaro con a bordo il comandante. I militari sono riusciti a bloccare due dei cinque malviventi mentre gli altri tre sono scappati e per risalire alla loro identità stanno indagando i carabinieri.

I due fermati sono D.G., cittadino romeno, classe 1978 residente a Opera (MI), pregiudicato, e T.N.V., cittadino romeno, classe 1971, residente in Romania ma di fatto senza fissa dimora, incensurato. Sono stati arrestati per furto aggravato, in concorso e portati inizialmente nella stazione di Castagnaro e poi nelle camere di sicurezza di Legnago, dove sono rimasti per la notte.

Stamattina sono stati portati in tribunale a Verona per essere giudicati col giudizio per direttissima. La refurtiva è stata interamente rinvenuta nel furgone, per un totale di sette scatoloni di profumi; è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.