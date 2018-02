Castagnaro, allacciati illegalmente a contatori Enel. Arrestati in quattro

I carabinieri di Castagnaro ieri mattina, 16 febbraio, hanno fatto visita al campo nomadi di Menà per alcune verifiche e controlli. Proprio durante questi controlli è stato scoperto che tre uomini e una donna avrebbero rubato energia elettrica, essendosi allacciati illecitamente a due contatori Enel. I quattro dimorano in 3 distinte roulotte e in un'unità abitativa. Le loro iniziali sono A.E., uomo del '90 agli arresti domiciliari, A.G., uomo del '92 agli arresti domiciliari, A.M., uomo del '95 anche lui ai domiciliari, e A.D., donna del '68 sottoposta all'obbligo di presentazione ai carabinieri di Castagnaro.

Tutti e quattro sono stati identificati e fotosegnalati. Due hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Legnago e gli altri due sono stati portati in quelle dei militari di Verona. Oggi, 17 febbraio, è prevista l'udienza di convalida e la direttissima.