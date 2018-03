Castagnaro, campo lavorato per mostrare il volto di Martin Luther King

A 50 anni dall'assassinio di Martin Luther King, l'artista veneto Dario Gambarin rende omaggio ad un uomo-simbolo della lotta per i diritti civili, rappresentandone il volto in un terreno di 21mila metri quadrati a Castagnaro. Titolo dell'opera di eco-landart: "I had a dream".

Non è la prima opera di questo genere realizzata da Gambarin, che con trattore e aratro ha già scolpito la terra in modo tale che dal cielo si potessero vedere i volti di Obama, Putin, Papa Francesco o Mandela.