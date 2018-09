Castagnaro, coltivava piante di marijuana in casa. Arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Castagnaro da qualche giorno tenevano d'occhio un italiano di Villa Bartolomea, iniziali C.M., classe 1977. Il sospetto era che l'uomo stesse coltivando piante di marijuana nella propria abitazione.

Dopo vari appostamenti, i militari sono penetrati nel giardino dell'abitazione dell'uomo e, in una serra, hanno trovato 6 piante di marijuana alte oltre il metro e novanta. I carabinieri, nel frattempo, hanno bloccato C.M. per strada e, in sua presenza, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, rinvenendo 50 grammi di marijuana essiccata in varie parti della casa e un bilancino per la pesatura di precisione.

L'uomo è stato dichiarato in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari. Il giudice Camilla Cognetti ha convalidato l'arresto e ha rinviato il processo al 27 novembre, disponendo che l'uomo venga quotidianamente a firmare dai carabinieri di Castagnaro.