«Ho visto galleggiare nell'Adige un cassonetto dei rifiuti», la foto di un lettore a Ponte Pietra

«Salve, scrivo per segnalare che questa mattina, fra le ore 10 e le 11, ho visto galleggiare nell'Adige un cassonetto dei rifiuti, all'altezza di Ponte Pietra». È il messaggio recapitato alla nostra redazione stamane, martedì 6 agosto, da parte di un lettore, il quale stupito dello strano "incontro" avvenuto lungadige ha deciso anche di immortalare la poco edificante scena: «Data l'anomalia dell'evento ho scattato una foto».

Nell'immagine in questione, si può appunto vedere nitidamente un cassonetto di colore verde per la raccolta dei rifiuti, galleggiare nell'acqua del fiume cittadino a breve distanza dal meraviglioso Ponte Pietra, uno dei simboli della bellezza di Verona. Uno scatto dalle tinte contrastanti quello inviatoci dal nostro attento lettore, di passaggio in città per andare a trovare sua madre.

Al momento non è dato sapere se il cassonetto dei rifiuti sia già stato eventualmente recuperato dall'acqua, o se piuttosto stia ancora procedendo indisturbato la sua "corsa" galleggiante.