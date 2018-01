Cassonetti sommersi dall'immondizia in città: pulizia a tappeto di Amia

"Nella zona di Porta Vescovo e in via Mocenigo siamo intervenuti rapidamente e con i mezzi appropriati. Due operatori con automezzo per caricare i rifiuti, pure quelli sparsi sul marciapiede, e un netturbino per lo spazzamento, il lavaggio dei marciapiedi e la sanificazione dei punti di degrado".

Queste le parole del presidente di Amia, Andrea Miglioranzi, dopo l'intervento scattato in alcuni punti della città, dove l'immondizia era stata accumulata, e in alcuni casi sparpagliata, al di fuori dei cassonetti.

Un problema che ha riguardato principalmente la zona di Veronetta, ma anche i quartieri Stadio e Navigatori, da dove sono partite le lamentele di alcuni residenti e commercianti.