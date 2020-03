Rilevato un caso di contagio da coronavirus nel Comune di Nogara

«Care concittadine e concittadini, sono da poco stato ufficialmente informato di un caso di contagio da coronavirus nel nostro territorio di Nogara». A comunicarlo pubblicamente è stato il sindaco del Comune di Nogara Flavio Massimo Pasini che ha poi aggiunto: «Voglio rassicurarvi che stiamo mettendo in campo tutto quello che è nelle nostre possibilità, con le varie ordinanze e limitazioni consultabili anche nel sito del Comune e riportate anche nei social. Sono stati chiusi gli uffici comunali, i parchi, il cimitero, l'isola ecologica. Abbiamo predisposto con la collaborazione di Auser un servizio di alimentari e di prima necessità a domicilio per i piu' bisognosi».

Il primo cittadino di Nogara Flavio Massimo Pasini ha quindi ribadito che «non ci sono tanti modi per fermare il contagio, anzi ce n'è uno soltanto ed è quello di uscire il meno possibile e muoversi solo per motivi di lavoro, di salute o per rifornirsi di generi di prima necessità». Di qui dunque l'appello del sindaco Pasini: «Tante, troppe persone continuano a girare ancora per il paese senza effettivi buoni motivi. La biciclettata o la passeggiata la faremo quando questo delicatissimo momento sarà passato, ma per adesso il messaggio che deve passare è stare tutti a casa. Sono convinto - conclude il sindaco Flavio Massimo Pasini - che se andremo tutti insieme nella stessa direzione ce la faremo, Nogara ce la farà».

