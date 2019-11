Istigazione alla discriminazione razziale, sul caso Balotelli indaga la Procura

L'ipotesi di reato è violazione della legge Mancino per aver istigato alla discriminazione razziale. E gli episodi sarebbero due: i cori razzisti rivolti a Mario Balotelli durante la partita Hellas Verona-Brescia e partiti dal settore Poltrone Est del Bentegodi e le dichiarazioni rilasciate a Radio Cafè da Luca Castellini, ultras gialloblu e dirigente di Forza Nuova. Due episodi già in parte sanzionati perché il giudice sportivo ha voluto chiudere il settore incriminato dello stadio per un turno di campionato e Castellini è stato bandito dal Bentegodi fino al 2030. Ma su questi casi sta indagando anche la Procura di Verona, la quale avrebbe aperto due fascicoli, come riportato da L'Arena.