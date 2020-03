Nuovi 12 casi di positivi al coronavirus a Verona: in Veneto si sale a quota 488 

Sarebbero saliti a 488 i casi positivi al coronavirus in Veneto. Lo rende noto la Regione Veneto, citata dall'Ansa, sottolineando che sono 29 i nuovi casi. Il numero dei decessi sarebbe così salito a 12. Un paziente sarebbe infatti morto nelle ultime ore all'ospedale di Treviso.

Tra i 29 nuovi casi, 12 riguardano Verona, 8 Padova, 4 Venezia, 3 Vicenza e per 2 è in corso l'assegnazione. Nel complesso il territorio veronese conterebbe dunque 49 soggetti positivi al virus "Sars-CoV-2", mentre fino a ieri se n'erano registrati 37. Secondo tali dati, sarebbero poi 27 i malati attualmente in terapia intensiva, 2 in più rispetto al precedente report.